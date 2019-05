Alla guida dopo aver bevuto: denunciato un 58enne

Dai carabinieri, che hanno anche scoperto due persone che avevano compiuto un furto di energia elettrica. Trovata anche una discarica abusiva

CAMPOBASSO. Contrasto all’illegalità, carabinieri di Larino in azione nel Basso Molise, con l’utilizzo di uomini in uniforme, in abiti civili e autovetture lungo tutte le arterie stradali dei paesi del basso Molise.

Nel corso dell’attività i carabinieri di Lucito hanno denunciato due persone per furto di energia elettrica, mentre i militari di Santa Croce di Magliano hanno scoperto una discarica su suolo pubblico, segnalandola al sindaco per i provvedimenti di competenza.

Denuncia per stato di ebbrezza per un 58enne, scoperto alla guida dai carabinieri di Casacalenda con un tasso di alcol superiore al consentito. Sono state 624 le auto controllate e 15 le contravvenzioni al Codice della Strada elevate.

