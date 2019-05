Da Unieuro Calabrese ‘Passione casa’ a tasso zero: grandi elettrodomestici, marchi top e prima rata a novembre

Pagamenti in 10 o 20 mesi a tasso zero: e ti porti a casa anche l’asciugatrice dei tuoi sogni

ISERNIA. Unieuro Calabrese srl torna con una nuova offerta: fino al 30 maggio parte la promozione ‘Passione casa’, che prevede più valore per gli acquisti in 10 o 20 rate mensili a tasso zero con prima rata a novembre. Ma oltre a queste vantaggiose condizioni, il vero ‘scoop’ è l’offerta sui grandi elettrodomestici: acquistandone uno delle migliori marche, ci si porta a casa anche l’asciugatrice giusta per la propria casa. E quindi, con la lavatrice made in Italy Hotpoint classe A+++, 10 chili di carico, 1400 giri e motore Inverter garantito 10 anni, a soli 699 euro si avrà anche l’asciugatrice della stessa marca, classe A+, carico di asciugatura 8 chili, con pompa di calore. Un risparmio, per entrambi gli elettrodomestici, di oltre 600 euro! Ma l’offerta vale anche, ad esempio, con l’acquisto del frigorifero Whirlpool, classe A+++, con capacità da 338 litri e total no frost. In questo caso, per portare a casa l'asciugatrice che sognavi, la spesa sarà pari a 899 euro, con ben 700 euro di risparmio.

Imperdibili anche le offerte su tutti i televisori, con tre fasce di sconto: 100 euro in meno per tutti i Tv da 500 a 999 euro, 250 in meno su quelli da 1.000 a 1999 euro, e infine ben 500 euro di sconto su quelli da oltre 2.000.

Per il reparto telefonia, spazio alle novità con lo Huawei P30 lite e P Smart Z già disponibili in negozio, e pronto per la prenotazione l’Asus Zenfone 6, nuovissimo titolo di punta per la nota azienda che mira a ‘scalzare’ il primato di Huawei sul mercato Android con un device che coniuga potenza e portabilità.

Spazio anche per il tempo libero: in offerta questo mese la PS4 da 500gb con ‘The Last of Us’ e il titolo che sta scalando le classifiche mondiali ‘Mortal Kombat 11’ a soli 299,99 euro, mentre gli amanti della fotografia troveranno la fotocamera digitale Canon con sensore Cmos da 24.1 megapixel, WiFi ed Nfc scontata al 23%, in vendita a soli 399,90 euro.

Quindici giorni di grandi sconti a interessi convenienti, quindi, per offerte davvero da non lasciarsi scappare.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale