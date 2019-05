Furgone contro una Golf, incidente sulla tangenziale: 2 feriti in ospedale

Vigili del Fuoco al lavoro per eseguire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Sul posto anche una pattuglia della Polizia e il personale dell’Anas. A Termoli invece gli uomini del distaccamento hanno provveduto a spegnere un incendio in un cantiere edile di via Tevere

CAMPOBASSO. Vigili del Fuoco in azione questa mattina intorno alle 7 per un incidente stradale sulla tangenziale ovest. Coinvolti nel sinistro un furgone Peugeot, adibito a consegna giornali, ed un’autovettura Volkswaghen Golf. Feriti i due giovani occupanti dell’autovettura che sono stati trasportati in ospedale dall’ambulanza del personale sanitario del 118.

Il personale ha provveduto velocemente ad eseguire tutte le operazioni di soccorso per le persone e la messa in sicurezza dei mezzi. Sul posto una pattuglia della Polizia e personale ANAS per il ripristino della normale viabilità veicolare.

Anche a Termoli, dopo la mezzanotte, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio all’interno di un cantiere edile di via Tevere. Sul posto anche la Polizia del locale Commissariato.

