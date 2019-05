Incidente in via Novelli: navetta del terminal contro un’utilitaria. Ferita una donna

E’ successo oggi, nei pressi dell’ingresso del sottopasso ferroviario

CAMPOBASSO. Auto contro la navetta del terminal all'incrocio tra via Novelli e via Vico, nei pressi dell’ingresso del sottopasso ferroviario. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi a Campobasso.

Per cause in corso di accertamento l’autobus si è scontrato con un’utilitaria, danneggiata dall’impatto. Ferita, sembra in maniera lieve, la donna alla guida del mezzo, soccorsa dai medici del 118.

A ricostruire la dinamica dell’incidente i carabinieri di Campobasso, arrivati subito sul posto. Il traffico nella zona è rimasto bloccato per diversi minuti.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale