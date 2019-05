Meno reati e più sicurezza a Campobasso. L’annuncio di Salvini e la soddisfazione di Mazzuto

Per i dati forniti dal Viminale, che punta ora sui risultati del Decreto sicurezza bis

CAMPOBASSO. Meno reati e più sicurezza a Campobasso. A darne comunicazione il coordinatore regionale della Lega Molise, Luigi Mazzuto, che esprime soddisfazione e ringrazia Matteo Salvini per l’attenzione che dedica al Molise.

In provincia di Campobasso, attraverso il ministero dell’Interno, sono arrivati 59 mila euro per la videosorveglianza (2 comuni), 3,6 milioni di euro per gli enti sotto i 20mila abitanti (82 comuni), 5,4 milioni per la manutenzione di scuole e strade della Provincia. Nel piano di potenziamento 2019-2020 alla Questura di Campobasso arriveranno, entro aprile 2020, 10 nuovi agenti.

Con il Decreto sicurezza bis, ha rimarcato Mazzuto, il Viminale individua nuove misure per potenziare la lotta alla immigrazione clandestina e tutelare le Forze dell’ordine. Un secondo tassello, dopo l’adozione del Decreto Sicurezza "che - ha dichiarato il leader leghista - alla fine dello scorso anno, ha fornito strumenti innovativi per allontanare clandestini e delinquenti, per rafforzare la sicurezza urbana con fondi e poteri ai sindaci contro le grandi piazze di spaccio e il degrado urbano".

Quindi i dati sul monitoraggio effettuato dal Viminale. In particolare, a Campobasso è stata registrata una diminuzione dei reati del 6,4% come si evidenzia confrontando i dati del 1° trimestre 2018, 1.260, con il 1° trimestre 2019, 1.179. I reati rilevati nel 2016 sono stati 5.938, nel 2017 5.979 e nel 2018 5.615. Si riducono anche gli stranieri ospiti delle strutture di accoglienza. In tutta la regione erano 2.702 al 13 maggio 2018, diventati 1.735 al 13 maggio 2019 (-35,79%). A Campobasso erano 1.816, ora sono 1.166 (-35,79%).

“Vogliamo confermare grande attenzione per il territorio – le parole del ministro Salvini - e siamo soddisfatti dei risultati di quasi un anno di lavoro. Non abbassiamo la guardia e intendiamo moltiplicare gli sforzi per migliorare ulteriormente la situazione. Ringrazio le Forze dell’Ordine per il lavoro e la professionalità. Per far funzionare le cose è fondamentale una sempre più efficace collaborazione tra noi e gli amministratori locali, ai quali abbiamo dato più poteri e fondi”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale