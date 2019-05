Carcere polveriera: trasferiti 8 detenuti. Ecco come è nata la rivolta nelle celle

La protesta iniziata dopo le 19 quando un detenuto ha minacciato atti di autolesionismo con una lametta appoggiata sul collo. Poi sono iniziati i danneggiamenti e l’incendio dei materassi

CAMPOBASSO. Il giorno dopo la rivolta di via Cavour, scattano i primi provvedimenti: saranno immediatamente trasferiti in altri istituti penitenziari gli otto detenuti che ieri sera hanno provocato gli incidenti e le tensioni verificatisi nel carcere di Campobasso.

Il detenuto che ha innescato la protesta sarà portato in un carcere extradistretto, gli altri sette in istituti nel territorio del Provveditorato. Il trasferimento è previsto dalla circolare sul trasferimento dei detenuti per motivi di sicurezza, varata nell’ottobre scorso dal Capo del DAP Francesco Basentini.

Intanto, si chiariscono i contorni della rivolta scoppiata ieri nella struttura penitenziaria, che come è noto è situata in pieno centro città.

La protesta è iniziata poco prima delle 19 quando il detenuto che ha dato il via alla rivolta, brandendo un bastone nella sezione al secondo piano, ha minacciato atti di autolesionismo con una lametta appoggiata sul collo.

Poi è iniziato il danneggiamento del posto di servizio dell’agente con l’annesso bagno e i finestroni del corridoio. L'uomo, che a quanto si è appreso è un romano come la maggior parte degli altri detenuti coinvolti nella protesta, ha fatto lo stesso con le plafoniere, i vetri delle finestre, le telecamere di vigilanza e il quadro elettrico al piano terra.

Sono, quindi, intervenuti alcuni agenti e il vice comandante che, tuttavia, non sono riusciti a riportare la calma, a far ragionare il detenuto che, non appena il vice comandante si è allontanato per riferire informazioni al direttore dell'istituto penitenziario, è riuscito a salire velocemente al secondo piano e, aiutato da altri sette compagni, ha bloccato il blindato d’ingresso alla sezione con un cavo ricavato dalle telecamere danneggiate, appoggiandovi poi i materassi ai quali ha dato fuoco.

Incendio immediatamente spento dagli agenti con gli estintori ma il fumo si è sprigionato in maniera copiosa e i ripetuti tentativi da parte del vice comandante hanno finalmente convinto i detenuti barricati all’interno ad aprire il blindato e a far defluire tutti i detenuti della sezione, una ventina, nel cortile dei passeggi.

Nel frattempo sono arrivati anche il direttore e il comandante che hanno iniziato a parlare con i detenuti, riuscendo anche a tranquillizzarli. Protesta rientrata, situazione riportata alla tranquillità e detenuti nelle proprie celle senza altri incidenti o danneggiamenti. In poco tempo veniva ripristinata la piena funzionalità del quadro elettrico danneggiato e la tranquillità all’interno dell’istituto.

Sugli effettivi motivi della protesta sono in corso accertamenti da parte del Dipartimento e del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria.

