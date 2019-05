Ragazzo azzannato dal suo stesso cane, ricoverato in chirurgia

Il 15enne aveva portato il suo Rotweiler in ospedale e, proprio in ambulatorio, è stato morso in volto



PESCARA. È di Agnone il giovane trasportato con urgenza all’ospedale di Pescara dopo che il suo cane, un Rotweiler, lo ha azzannato in pieno volto. Il 15enne aveva trasportato, insieme al padre, il suo cane in un ambulatorio veterinario di Paglieta, in provincia di Chieti, e proprio davanti al medico è successo l’imprevedibile. Il cane, forse sentendosi in pericolo e probabilmente dolorante per cause da accertare, ha attaccato il suo padrone. Attimi di paura e poi la corsa verso l’ospedale dove è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia Pediatrica. La prognosi è di 25 giorni. Del caso sono stati informati i carabinieri.

