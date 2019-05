Isernia, vandali in azione: fiamme al passaggio a livello

L'incendio è stato sventato grazie ai vigili del fuoco, allertati da alcuni giovani del posto che si trovavano a passare lì per caso

ISERNIA. Ancora vandali in azione a Isernia, E questa volta avrebbero potuto causare danni molto gravi. Alcuni passanti, giovani del luogo, allarmati dalle strane luci provenienti in prossimità del passaggio a livello di corso Garibaldi, si sono avvicinati trovandosi davanti la rete arancione protettiva dei lavori lì attualmente in corso in balìa delle fiamme. Data l'assenza di fonti di calore forti e con l'umidità di questo clima autunnale, è lecito desumere si sia trattato di un atto doloso.

Subito i ragazzi hanno allertato i vigili del fuoco, i quali sono intervenuti con prontezza, soffocando le fiamme che - seppur non di grave intensità - avrebbero potuto rappresentare un pericolo. Nell'attesa, anche i ragazzi hanno fatto il loro, rompendo la rete e separandone la parte in fiamme per impedire che il principio d'incendio degenerasse. Proprio vicino alla rete di protezione, sia lungo la strada che in prossimità dei binari ferroviari, ci sono infatti numerose piante e sterpaglie che avrebbero fornito molto materiale infiammabile.

Fortunatamente, nel freddo di questa sera di fine maggio, qualcuno si è trovato a passare proprio nel momento giusto: il caso, ma soprattutto il senso civico e il rispetto per la cosa pubblica di questi giovani ha prevalso sul ‘divertimento’ senza senso dei soliti ignoti.

Pietro Ranieri

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale