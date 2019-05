Election day, la rilevazione delle 12: affluenza in leggero aumento dal 2014

Elettori ai seggi per esprimere la propria preferenza sia per le elezioni Europee che per il rinnovo di 59 amministrazioni comunali. Si scelgono anche i sindaci di Campobasso e Termoli. I dati sull'affluenza in tutti i Comuni dove oggi si vota

CAMPOBASSO. Europee e Comunali, 59 le amministrazioni molisane da rinnovare e fra queste Campobasso e Termoli.

Il primo dato sull’affluenza alle urne è quello della rilevazione delle ore 12. Per le elezioni Europee, stando al sito della Prefettura di Campobasso: Molise: 15,35 (nel 2014 era il 15,24) - Provincia di CAMPOBASSO 16,39% (nel 2014 era il 16,22) - Provincia di ISERNIA 12,80 (nel 2014 era il 12,81)

A Isernia città, alle ore 12, hanno votato, per le solo Europee, 1.999 elettori, pari al 10,53%. Gli aventi diritto sono 18.984 e le sezioni 23, di cui 2 speciali.

Per le elezioni amministrative, a Campobasso, l’affluenza si attesta al 19,10%. A Termoli a mezzogiorno aveva votato il 21,10% degli aventi diritto.



Questi i dati sull’affluenza nei Comuni della provincia di Campobasso dove si vota oggi:

CAMPOBASSO 19,10%; ACQUAVIVA COLLECROCI 12,70%; CAMPODIPIETRA 19,87; CAMPOMARINO 19,68; CASACALENDA 15,46; CASTELMAURO 8,96; CASTROPIGNANO 14,25; CERCEMAGGIORE 22,56; COLLE D'ANCHISE 21,85; COLLETORTO 14,14; FERRAZZANO 22,01; FOSSALTO 17,07; GAMBATESA 18,00; GILDONE 12,48; LUCITO 16,30; MAFALDA 16,02; MIRABELLO SANNITICO 19,68; MONACILIONI 9,01; MONTAGANO 16,25; MONTECILFONE 18,27; PALATA 17,37; PETRELLA TIFERNINA 16,77; RICCIA 22,89; RIPALIMOSANI 16,38; ROTELLO 15,16; SAN GIULIANO DI PUGLIA 16,61; SAN MARTINO IN PENSILIS 23,75; SAN POLO MATESE 14,46; SANT'ANGELO LIMOSANO 19,16; SANT'ELIA A PIANISI 14,11; SANTA CROCE DI MAGLIANO 21,05; SPINETE 13,67; TAVENNA 16,43; TERMOLI 21,01; TRIVENTO 19,72; TUFARA 21,17

Questi i dati relativi all'affluenza nei Comuni della Provincia di Isernia:

BELMONTE DEL SANNIO 16,67; CAROVILLI 17,7; CASTEL DEL GIUDICE 18,38; CASTELPETROSO 11,91; CASTELVERRINO 10,58; CERRO AL VOLTURNO (np); FILIGNANO 10,23; FORNELLI 26,22; FROSOLONE (np); LONGANO 16,37; MACCHIA D'ISERNIA (np); MACCHIAGODENA 12,50; MIRANDA 19,24; MONTERODUNI (np); PESCOPENNATARO 18,71; PETTORANELLO DEL MOLISE 13,37; PIETRABBONDANTE 12,92; RIONERO SANNITICO 10,74; ROCCHETTA A VOLTURNO 25,31; SANT'AGAPITO 18,91; SCAPOLI 14,08; VASTOGIRARDI 16,65

(seguono aggiornamenti)

