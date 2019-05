Isernia, si becca una multa e insulta i carabinieri: 30enne nei guai

L’uomo è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale per aver pronunciato frasi ingiuriose contro i militari che lo avevano sanzionato



ISERNIA. Oltraggio a pubblico ufficiale. Ne dovrà rispondere un 30enne di Isernia, denunciato dai Carabinieri del Nucleo Operativo. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio in pieno centro. L’uomo aveva lasciato la sua auto parcheggiata davanti ai cassonetti per la raccolta di abiti usati, impedendone l’utilizzo da parte dei cittadini.

Per questo è stato multato. E lui in tutta risposta ha insultato i militari. Dopo essere stato identificato e contravvenzionato per la condotta tenuta, staccato il verbale, ha infatti pronunciato frasi ingiuriose verso i militari, che lo hanno così segnalato alla competente Autorità Giudiziaria.

