Maltempo, disagi sulla costa: fulmine si abbatte su edificio

Paura in via delle Orchidee ma nessun ferito. In azione i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona

TERMOLI. Danni e disagi a causa del maltempo che sta flagellando il Molise nelle ultime ore. A Termoli, intorno alle 13:30 di oggi, un fulmine si è abbattuto su un palazzo sito in via delle Orchidee distruggendo tre comignoli e generando tanta paura nei residenti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che, oltre a tranquillizzare i condomini dello stabile, hanno provveduto a mettere in sicurezza tutta l’area interessata, eliminando tutte le parti pericolanti ed instabili.

Infine, a completamento dell’intervento, hanno posizionato un telo impermeabile per evitare altre infiltrazioni d’acqua, almeno fino alla riparazione dei danni.

