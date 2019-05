Sala ascolto per donne vittime di violenza: il capo della Polizia Gabrielli a Campobasso

Per inaugurare la struttura, situata all’interno della Questura. La cerimonia alle 10.30

CAMPOBASSO. Minori e donne vittime di reato, il capo della Polizia Franco Gabrielli sarà domani a Campobasso, per inaugurare la sala d’ascolto e per incidenti probatori, situata all’interno della Questura di Campobasso. La cerimonia è prevista per domani, alle 10.30, in via Tiberio.

La sala costituisce un esempio unico in Molise: viene, infatti, utilizzata anche per le esigenze dell’autorità giudiziaria e delle altre forze di polizia. La recente ristrutturazione è stata realizzata grazie al supporto degli Uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che hanno consentito di dotare l’ambiente di sofisticate apparecchiature tecnologiche. Ed è stata sostenuta dal Lions Club di Campobasso, che ha finanziato i lavori di ammodernamento e la fornitura dei nuovi arredi.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale