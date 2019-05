Tentato furto al terminal degli autobus, donna bloccata da un agente in borghese

Stava cercando di portare via dal vano del pullman una valigia ma davanti a se si è trovata un poliziotto



ROMA. Brutta disavventura questo pomeriggio per una donna molisana che dalla stazione Tiburtina di Roma stava prendendo il pullman che l’avrebbe portata in Molise. La donna, una volta depositata la propria valigia nel vano inferiore del mezzo, è salita a bordo attendendo la partenza.

In quel momento, con lo sportello del pullman ancora aperto, un’altra donna si è avvicinata al mezzo e ha tirato fuori la valigia cercando di portarla via. Per fortuna a poca distanza agivano degli agenti della polizia in borghese che hanno colto in flagranza di reato. La valigia è stata così riconsegnata alla legittima proprietaria la quale non ha voluto sporgere denuncia.

Non è il primo caso di furto che avviene alla stazione Tiburtina. Di questo modus operandi da parte dei ladri di valigie ne sono bene a conoscenza anche le forze dell’ordine che stazionano sempre di più la zona per evitare l’aumento di tali reati.



