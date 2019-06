Molise dai due volti: primi per viaggi della speranza e per mobilità sanitaria attiva

E’ quello che è emerso dall’indagine condotta da Demoskopika. Se il 28,1% dei residenti parte per i ‘viaggi della speranza’, sono altrettanto numerosi i cittadini di altre regioni che arrivano da noi per curarsi



CAMPOBASSO. ‘Viaggi della speranza’, il Molise prima regione italiana per emigrazione sanitaria. Un primato tutt’altro che invidiabile, quello che emerge dall’Ips 2019, l’Indice di performance sanitaria realizzato dall’Istituto Demoskopika, che mette sul podio il Molise per ‘diffidenza’ nei confronti degli ospedali di casa nostra, con un indice di mobilità passiva del 28,1%. Il più alto d’Italia. Davanti a regioni come Basilicata e Calabria, nella classifica guidata dalla Lombardia, che con il 4,7% registra il rapporto minore di ricoveri fuori regione.

Fin qui il dato negativo del Molise. Che fa il paio con uno di certo positivo. In particolare, analizzando gli ultimi dati disponibili relativi al 2017, è il Molise, con 130,4 punti, a mantenere la prima posizione della graduatoria parziale relativa alla mobilità attiva, l’indice di ‘attrazione’ che indica la percentuale, in una determinata regione, dei ricoveri di pazienti residenti in altre regioni sul totale dei ricoveri registrati nella regione stessa, e che in Molise, è pari al 28,7%. Da altre regioni, dunque, si viene in Molise per curarsi, nelle strutture private di eccellenza, più che negli ospedali pubblici.

Le due facce della medaglia. Per un’indagine che per una volta assegna al Molise due primati. Positivo e negativo.

