Una bara con un cadavere abbandonata nei campi, il ritrovamento a Castelmauro

La macabra scoperta da parte di alcuni operai. Sul posto i carabinieri e l’autorità giudiziaria. Aperta un’inchiesta

CASTELMAURO. Macabro ritrovamento nelle campagne di Castelmauro. Alcuni operai, mentre effettuavano lavori di manutenzione del verde in vista della stagione estiva, si sono imbattuti in una bara abbandonata sotto un ponte. Non una cassa vuota, bensì una cassa con resti umani.

Immediata la chiamata ai carabinieri del paese, che hanno provveduto a circoscrivere la zona e ad allertare l’autorità giudiziaria. I resti ritrovati, così come l’area sono stati posti sotto sequestro ed è stato dato il via alle indagini del caso.

La bara, con la salma ormai in via di decomposizione, è stata portata presso il cimitero di Castelmauro, dove resta a disposizione della magistratura.

Al momento si ipotizza che sia stata lanciata proprio dal ponte sotto cui è stata rinvenuta e che non sarebbe stata trafugata dal camposanto del paese, da dove non mancherebbe nulla.

Si attende l’esito delle indagini per comprendere i contorni della vicenda.

