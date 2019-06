A Isernia parte il Calavibes Project: musica, cinema e hi-fi di qualità

Redazionale/Un modernissimo e fornito music point, che spazia dai vinili agli impianti hi-fi vintage a prezzi imbattibili, senza dimenticare il gusto per la settima arte: solo da Unieuro Calabrese. GUARDA IL VIDEO

ISERNIA. Tremila cd; 4mila film nei vari formati dvd e blu-ray; oltre 2mila vinili: sono questi i numeri con cui nasce il nuovo Music Point presso la Unieuro Calabrese srl di Isernia. Un autentico tempio per gli appassionati, dove ricreare l'atmosfera tipica del relax che tanto piace ai cultori della buona musica e del cinema di qualità.

Non soltanto un'iniziativa commerciale, ma un vero e proprio mood: è il 'Calavibes Project', un'iniziativa che ha lo scopo di diffondere la cultura nella sua accezione più piacevolmente fruibile, fornendo al cliente una vasta scelta in cui perdersi inebriato. Per la cinematografia, si va dai cartoni animati della Disney ai manga giapponesi, fino alle migliori serie Tv e alle ultime uscite, disponibili e visionabili nell'apposito corner dedicato. Un angolo confortevole e dove coltivare al meglio le proprie passioni, messo su dopo mesi di prove e dove spicca, per arricchire il tutto, la presenza di impianti hi-fi vintage restaurati a prezzi imbattibili, sui quali riprodurre un suono ad alta fedeltà e disponibili a poche centinaia d’euro.

Impianti e vinili che saranno costantemente rinnovati, garantendo così un ampio ventaglio di scelte agli amanti degli hi-fi d'epoca, recuperati e restaurati con pezzi originali e del valore di milioni di lire: autentiche gemme, oggi più che mai apprezzate e riscoperte anche dagli appassionati delle più moderne tecnologie. Per quanto riguarda l'offerta musicale, infine, si segnala la sezione dedicata ai migliori dj su vinile, italiani e tedeschi: materiale di provenienza prettamente radiofonica, che spazia dall'acid alla chill-out, dall'house alla speed e alla techno. Calavibes è anche sui social: chi lo vorrà, potrà mettere 'Mi Piace' alla pagina Facebook: https://www.facebook.com/calavibes/ o seguire il progetto e le sue evoluzioni su Instagram al https://www.instagram.com/calavibes_/.

