Termoli, il Tar accoglie il ricorso del Comitato ‘No tunnel’

Il Tribunale Amministrativo regionale si è pronunciato in merito alle istanze rappresentate dagli avvocati Iacovino e Fiorini: la sentenza piomba sulla già calda atmosfera elettorale visto che il sindaco uscente, sostenitore del progetto, è impegnato al ballottaggio

TERMOLI. 'Piomba' sull’imminente ballottaggio il Tar del Molise che ha accolto, parzialmente, il ricorso dei ‘no tunnel’ patrocinato dagli avvocati Enzo Iacovino e Vincenzo Fiorini.

La notizia è di quelle importanti per la città e anche per le questioni più squisitamente politiche che sono strettamente collegate all’opera, che porta la firma del sindaco uscente Angelo Sbrocca, impegnato nel secondo tempo delle Amministrative che coinvolgono l’amministrazione della città costiera contro il candidato del centrodestra, Francesco Roberti.

Il ricorso - presentato da Pietro D’Andrea (presidente della Fiba Confesercenti), dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Nick De Michele e da Gervasio Barone, in qualità di presidente del comitato ‘No Tunnel’ – contro il Comune di Termoli, la presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Molise e nei confronti della De Francesco Costruzioni - mirava all’annullamento della delibera del Consiglio comunale n.13 del 2018 avente ad oggetto la “finanza di progetto per la realizzazione di un sistema integrato per la viabilità e mobilità sostenibile del Comune di Termoli- tunnel di raccordo stradale tra il porto di Termoli e il lungomare nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di piazza Sant'Antonio e recupero funzionale dell'adiacente parcheggio multipiano area denominata Pozzo Dolce” e di tutti gli atti collegati al progetto stesso.

Il Tar ha rilevato la impossibilità per Di Pietro e De Michele di ricorrere in giudizio ma invece ha pienamente accertato la legittimità delle istanze presentate da Nino Barone, presidente del Comitato ‘No Tunnel’: il Collegio ritiene che il Comitato abbia fornito in giudizio elementi sufficienti a comprovare la propria legittimazione ad agire nei termini. Lo stesso Comitato, poi, ha dimostrato di aver interloquito con l’amministrazione e partecipato al procedimento amministrativo e, infine, i suoi membri risultano tutti (ad eccezione del sig. Vitulli Luigi) residenti nel Comune di Termoli.

Lo stesso Collegio ha accolto il rilievo alla violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del D.Lgs n. 152/2006 in merito alla variante al vigente Piano regolatore che non è stata sottoposta al procedimento di VAS nonostante il disposto dell’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 preveda che “la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale” e malgrado la stessa Regione Molise, con deliberazione di n. 26 del 26 gennaio 2009, avesse espressamente previsto che “la VAS sarà effettuata durante la fase preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla sua approvazione divenendo parte integrante del procedimento amministrativo”.

Scrivono i giudici: “lungi dal costituire una opera localizzata e circoscritta, il progetto approvato dal Comune di Termoli presenti dimensioni e consistenza di assoluta rilevanza essendo esso destinato ad incidere sull’intero assetto della viabilità cittadina e a trasformare una parte ben consistente dell’assetto urbano; né tale progetto può essere scisso nelle singole opere che lo compongono dovendo, all’opposto, essere valutato nella sua globalità e complessità. Il che induce il Collegio a ritenere che il progetto doveva necessariamente essere sottoposto alla procedura di VAS ai sensi della normativa sopra richiamata”.

Per tali rilievi il primo motivo di ricorso quindi è stato accolto.

Il secondo motivo di ricorso dei ricorrenti riguardava la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, co. 5 e 12 del D.Lgs n. 152/2006 in quanto parti rilevanti del progetto predisposto dalla Amministrazione comunale non sarebbero state sottoposte alla verifica di assoggettabilità a V.I.A., pur avendo anch’essi impatti rilevantissimi sull’ambiente circostante: tale verifica preliminare, infatti, sarebbe stata condotta con riferimento esclusivo al parcheggio omettendo il fabbricato polifunzionale-incluse le aree ricettive ed il teatro- ed il tunnel stradale di cui pure si prevedeva la realizzazione. Ad avviso del Collegio, anche questo motivo di ricorso è tempestivo e fondato.

Quanto agli ulteriori motivi aggiunti, successivamente notificati e depositati in data 1.02.2019 per l’impugnazione, tra l’altro, della aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta De Francesco Costruzioni s.a.s, si rileva che, come già in precedenza evidenziato e peraltro ben rimarcato dalla società controinteressata, il provvedimento di aggiudicazione dei lavori scaturisce da un procedimento amministrativo parallelo ma autonomo rispetto al procedimento urbanistico, avverso il quale non vengono mosse specifiche censure se non quelle che deriverebbero dalle presunte irregolarità commesse nelle procedura di variante urbanistica. Da ciò l’inammissibilità di tali motivi aggiunti.

