In auto un ‘carico’ di cocaina, eroina e hashish: arrestati due giovani pusher

I carabinieri di Termoli hanno fermato gli spacciatori lungo la Statale 16. Entrambi sono stati trasferiti nel carcere di Larino



TERMOLI. A tradirli è stato il loro nervosismo, atteggiamento tipico di chi ha qualcosa da nascondere e che non è sfuggito all’occhio attento dei carabinieri. I militari hanno scoperto che avevano in auto cocaina, eroina e hashish e per questo un 24 e un 23enne sono finiti in carcere a Larino con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I pusher sono stati fermati nell’ambito degli ormai consolidati servizi preventivi di controllo del territorio, la Compagnia Carabinieri di Termoli ha predisposto un dispositivo volto alla prevenzione e repressione dei reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti, con il concentramento in via prioritaria nell’abitato di Campomarino e Termoli.

Nel corso del servizio, ad un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Termoli, non è passata inosservata una piccola utilitaria che percorreva la Strada Statale 16 proveniente dalla vicina Puglia, con a bordo due giovani. I giovani, entrambi residenti nel capoluogo molisano, sono apparsi nervosi. La perquisizione ha consentito di rinvenire 190 gr. di sostanza stupefacente del tipo hashish, oltre 40 gr. di eroina e 2,0 gr. di cocaina. La perquisizione, estesa alle rispettive abitazioni, con l’ausilio di un equipaggio della Sezione Radiomobile id Campobasso, invece, non dava positivi riscontri, a testimoniare il fatto che l’approvvigionamento avviene con cadenza periodica.

Al termine degli accertamenti e delle formalità di legge, i giovani – entrambi incensurati – sono stati associati alla Casa Circondariale di Larino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente, cui dovranno rispondere in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività di prevenzione volta ad infrenare il fenomeno del rifornimento nella vicina Puglia viene svolto quotidianamente dai Carabinieri della Compagnia di Termoli ed intensificato in occasione di servizi mirati.

I controlli disposti dal Comandante della Compagnia Carabinieri proseguiranno nel corso del week – end, che si preannuncia come il primo pre-estivo e saranno intensificati nelle ore notturne, con il fine di prevenire reati predatori contro il patrimonio sia pubblico che privato. L’esortazione del Comando di Via Brasile, ormai divenuta un must, è quella di segnalare qualsiasi evento possa essere suscettibile di sospetto.

