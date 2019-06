Il ‘Piano Salvini’ per la sicurezza del Molise: più uomini e donne in divisa per potenziare le forze dell’ordine

Dal primo luglio , saranno 12 gli agenti che prenderanno servizio in regione per rafforzare il controllo del territorio in vista dell’estate. Poi 34 nuovi Carabinieri e altri 22 poliziotti per le Questure di Campobasso e Isernia

CAMPOBASSO. Ogni promessa è debito e così sarà anche per l’arrivo di 34 nuovi Carabinieri in Molise.

E’ Luigi Mazzuto, coordinatore regionale della Lega, che annuncia il piano Salvini. “Manteniamo la parola dopo anni di tagli – dichiara il titolare del Viminale”.

Saranno 34, infatti, le donne e gli uomini in divisa per i presìdi molisani: operatori delle Forze dell’ordine che arriveranno nei prossimi mesi nelle province del Molise. E presto saranno ancor più rafforzate dai 4.290 Allievi Carabinieri che verranno immessi in servizio entro il 2023 e in quota parte destinati anche in regione.

In totale 8.793 militari che entreranno in servizio entro il 2023. Saranno 2.988 gli agenti della Polizia di Stato entro aprile 2020, gli altri 1.515 entro dicembre. Già autorizzata anche l’assunzione di 2.155 Carabinieri, mentre entro il 2023 saranno banditi concorsi per assunzione straordinaria di altre 2.135 unità, per un totale di 4.290 unità di personale. Si tratta, appunto, del piano di potenziamento voluto dal Governo per far fronte al fisiologico turn over ma anche per rafforzare questure, commissariati e comandi.

In particolare, a Campobasso, un contingente interforze di 12 unità sarà già operativo dal prossimo 1° luglio nell’ambito del potenziamento degli uffici delle Forze dell’ordine predisposto in vista della bella stagione e finalizzato a specifici progetti individuati dal Viminale.

Ulteriori 22 agenti della Polizia di Stato, assunti a seguito dei concorsi programmati, entro aprile 2020, saranno distribuiti nelle varie questure: 10 a Campobasso e 12 a Isernia.

Ed è proprio il ministro Matteo Salvini a rimarcare: “sono felice di annunciare l’arrivo di nuove Forze dell’ordine in Molise. Avevamo promesso assunzioni e particolare attenzione al territorio. Stiamo mantenendo la parola, dopo anni di tagli che hanno penalizzato le donne e uomini in divisa a discapito della sicurezza”.

