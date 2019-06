Isernia, truffa aggravata all’assicurazione: denunciato un pregiudicato

Per lui la contestazione anche del reato di falsità in scrittura privata. L’uomo è finito nella rete dei carabinieri del Comando provinciale pentro

ISERNIA. Dichiarava una residenza fittizia per ottenere sgravi su bollo auto e assicurazione. Ma il raggiro è stato scoperto dai carabinieri che l’hanno denunciato per truffa aggravata e falsità in scrittura privata. Si tratta di un pregiudicato finito nella rete dei militari del comando provinciale di Isernia. L’uomo, avendo risieduto in altro comune dal 2005 al 2007 fiscalmente più vantaggioso, all’atto del rinnovo dell’assicurazione non ha provveduto ad aggiornare i dati sulla residenza effettiva, riferiti a 4 veicoli a lui intestati, cosicché ha continuato a beneficiare di premi inferiori a quelli dovuti. L’imbroglio è andato avanti fino ad oggi che è stato fermato.

