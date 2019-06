Si schianta contro il guard rail, ferito un centauro

L’incidente nel primo pomeriggio a Termoli. Protagonista un 47enne di Petacciato che viaggiava a bordo di uno scooter



TERMOLI. Schianto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, sul ponte Sinarca a Termoli. Protagonista un centauro di 47 anni che viaggiava a bordo di uno scooter Piaggio Beverly 500. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, originario di Petacciato, stava percorrendo l’arteria stradale in direzione della città costiera, quando avrebbe perso il controllo del mezzo per poi finire violentemente contro il guard rail. Per lui un trauma cranico e il trasporto d’urgenza in ospedale.

Sul posto carabinieri e polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

