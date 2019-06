La magia a pedali de La Mia: la bici pieghevole gratis da Unieuro Calabrese

Redazionale/ Occasione da non perdere presso lo store di viale 3 Marzo a Isernia da domani fino al 27 giugno: su tantissime offerte disponibili, in omaggio la bellissima due ruote



ISERNIA. Arriva l'estate egli amanti dell'aria aperta e dell'attività sportiva, senza rinunciare a un tocco di eleganza che non guasta mai, non si faranno cappare la grande magia a pedali de 'La Mia', Sei alla ricerca di uno smartphone, un pc o un elettrodomestico? Se acquisti da Unieuro Calabrese, porti a casa gratis una bellissima bicicletta pieghevole, dotata di cestello e portacellulare di serie.

Da domani, 10 giugno, e fino al 27 del mese presso lo store di Viale 3 Marzo a Isernia c'è un'altra imperdibile occasione per chi vuole fare acquisti di qualità a prezzi imbattibili.

Sono infatti tantissimi i prodotti che consentono di avare in regalo la bici pieghevole in edizione limitata disponibile in tre fantastici colori - nero, turchese e crema - il cui valore commerciale è di 199 euro. Un omaggio per i clienti Unieuro che acquisteranno uno dei prodotti contrassegnati dal bollino ‘La Mia’. L’offerta è valida, ad esempio, su diversi modelli smartphone Samsung, Huawei e Xiaomi.

Discorso analogo anche sull’acquisto di pc Acer, Asus e Hp. Non soltanto. Unieuro Calabrese regalerà una bici anche ai clienti che sceglieranno tra una vasta gamma di elettrodomestici: lavatrici, frigoriferi e condizionatori e tv delle migliori marche.

Per gli acquisti, inoltre, si potrà optare per un finanziamento di 10 mesi a tasso zero: ulteriore comodità per chi debba svecchiare il proprio cellulare o personal computer, tv e tanto altro.

