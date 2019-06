Esce dal carcere e per tornare a casa ruba due auto: arrestato giovane ladro

Nuovi guai per il 21enne di origine bulgara, tra l’altro senza patente, che qualche giorno fa era stato fermato dopo aver portato via uno scooter a una ragazza a Termoli. E’ stato bloccato dopo un inseguimento lungo le strade della costa



TERMOLI. Uscito dal carcere doveva tornare a casa in Puglia e così ha deciso di rubare due auto. Pensava di farla franca, ma è andata male al 21enne bulgaro, arrestato dai carabinieri di Termoli. Il giovane era stato rinchiuso nel penitenziario di Larino dopo aver portato via lo scooter a una ragazza. Una volta uscito, invece di salire su un pullman o su un treno, ha rubato l’auto di una donna.

Arrivato a Termoli, si è accorto che stava per finire la benzina. Così ha parcheggiato l’auto davanti a un’officina. Avendo a disposizione un parco auto, ha rubato un’utilitaria di proprietà del titolare ed è andato via. Immediata la richiesta di aiuto ai Carabinieri. Una gazzella della Sezione Radiomobile, nel giro di pochissimo ha intercettato a Campomarino l’auto in fuga. Il giovane vistosi braccato ha effettuato sorpassi azzardati, guidato contromano per poi tamponare la macchina guidata da una donna con a bordo l’anziana madre.

Non senza difficoltà l’equipaggio è riuscito a sorpassare il fuggitivo ed a bloccarlo dopo circa dieci chilometri di inseguimento. Una volta fermato, il ragazzo ha provato a fuggire a piedi, ma senza riuscirci. E’ stato portato così nella Caserma di Via Brasile e dopo le formalità associato nuovamente alla casa circondariale di Larino dalla quale era uscito qualche ora prima – con l’obbligo di dimora nel suo comune – dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria cui risponderà nuovamente della rapina impropria con una recidiva infrasettimanale. Entrambi i veicoli, recuperati, sono stati restituiti ai legittimi proprietari, increduli, che hanno ringraziato la prontezza e l’efficacia dei Carabinieri.

Per le donne coinvolte nel sinistro stradale, per fortuna solo un grosso spavento. Certo è che la condotta di guida del giovane, peraltro senza patente poiché mai conseguita, poteva causare conseguenze più gravi agli altri utenti della strada, a quell’ora del pomeriggio molto trafficata per i rientri dal lavoro. Fondamentale, ancora una volta, la segnalazione che il cittadino ha effettuato al 112 e che i Carabinieri della Compagnia di Termoli si auspicano essere sempre più numerose.

