Furto a teatro, sparisce l’archivio immagini di Vandana Shiva. Ma le telecamere ‘fotografano’ il ladro

Macchina fotografica, obiettivi e schede di memoria dimenticati in platea ma subito ‘segnalati’ agli organizzatori che hanno custodito l’attrezzatura in un camerino. Da lì, poi, si sono volatilizzati: le immagini del sistema di sorveglianza avrebbero immortalato un uomo, con un cappellino, entrare nella stanza e prendere il materiale

di Lucia Sammartino

CAMPOBASSO. Un uomo, con il cappellino calato sulla testa. Entra nella stanza e, dopo aver tirato fuori l’attrezzatura fotografica dalla borsa dove era custodita, esce e la porta via.

Il frame del furto, avvenuto in un luogo di cultura, sarebbe stato immortalato dalle telecamere di sicurezza che sono posizionate all’interno del Teatro Savoia dove il fattaccio è avvenuto come documenta una denuncia, presentata ad una Questura di Tor Carbone qualche settimana fa.

Al momento del furto in teatro c’erano poche persone: il personale interno, a conoscenza del sistema di videosorveglianza, e quello in forze all’organizzazione della rassegna.

Non solo macchina fotografica e obiettivi, il cui valore economico si aggira sui mille euro: il vero danno, il furto difficile da digerire, riguarda le schede di memoria che contengono tutto il materiale fotografico dell’ospite arrivata a Campobasso, assieme allo staff che ne cura la comunicazione. Un migliaio di scatti di Vandana Shiva, dei suoi viaggi in India, Indonesia e dei suoi tanti incontri: momenti salienti di ogni evento che l’ha vista protagonista spariti, assieme all’attrezzatura fotografica, da quella stanza del Savoia senza che nessuno si accorgesse di nulla fino a quando dell’attrezzatura non chiede notizie il legittimo proprietario, al quale era stato assicurato che sarebbe stata riconsegnata.

La denuncia contro ignoti, al momento, cristallizza gli eventi sui quali ci sarebbe una indagine della Procura della Repubblica di Campobasso. E nel corso delle verifiche, sarebbero state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza interno al Teatro Savoia che avrebbero immortalato il ritrovamento della borsa nelle prime file della platea (attrezzatura dimenticata dal collaboratore, la cui presenza sarebbe stata immediatamente segnalata agli organizzatori che poi l’avrebbero ‘ messa in sicurezza’ nel camerino), e poi l’incursione dell’uomo con il cappellino che, evidentemente per non dare nell’occhio, stando al racconto di fonti confidenziali avrebbe lasciato il borsone e caricatore, prendendo solo macchina, obiettivi e schede di memoria più facili da occultare.

I fatti oggetto della denuncia e quindi dell’indagine per furto ‘raccontano’ di una serata importante per il capoluogo e la regione intera, vista la presenza dell’ospite internazionale. Vandana Shiva è accompagnata dai suoi collaboratori fidati, professionisti che ne curano la comunicazione e l’immagine, che la seguono in ogni evento, in tutte le parti del mondo. E così, il giorno dopo l’evento, quando la vittima del furto si accorge di aver lasciato l’attrezzatura in Teatro, immediatamente si attivano tutti i responsabili dell’organizzazione della rassegna. La borsa viene trovata e spostata in una sorta di camerino del personale, al riparo da possibili danni o furti. Per un accordo verbale tra la direzione artistica della rassegna e il legittimo proprietario dell’attrezzatura, si sarebbe concordato di spedirla a Roma a stretto giro.

Viene depositata lì alle 12.30 ma non viene ritrovata alle 17 quando gli addetti del teatro devono prenderla per farla ‘partire’ in direzione della capitale.

Attrezzatura e, soprattutto, l’archivio fotografico di Vandana Shiva che non possono essere riconsegnati, quindi. Nell’attesa che il ladro venga individuato, Fondazione e direzione artistica hanno preferito non commentare l’accaduto e non è dato sapere se sia stata aperta una pratica assicurativa.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale