Furto in abitazione in pieno giorno, scatta la caccia ai malviventi

I ladri si sono introdotti in un’abitazione di una coppia di pensionati rubandogli contanti e oggetti di valore



SESSANO DEL MOLISE. Erano andati a trovare un parente e al loro ritorno a casa, una villetta poco al di fuori del paese, hanno scoperto di essere stati derubati di gioielli e contanti. Le vittime sono due pensionati di Sessano che hanno scelto di trascorrere la loro terza età nel proprio paese d’origine dopo una vita passata a lavorare fuori dall’Italia.

I ladri hanno agito in pieno giorno durante l’assenza dei coniugi durata poche ore. La refurtiva amonta a 600 euro in contanti più diversi oggetti d’oro. Immediata la chiamata ai carabinieri che adesso indagano sull’accaduto. Non è il primo furto in abitazione che si registra nel piccolo centro in provincia di Isernia. Negli ultimi periodi, infatti, anche la sede del Comune ha subito un tentativo di furto da parte di malviventi. Cresce la preoccupazione in paese dove tutti erano abituati a lasciare le proprie abitazioni con totale serenità. Lw indagini, intanto proseguono e la speranza dei cittadini di Sessano è che portino all’immediato arresto dei colpevoli.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale