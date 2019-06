Nave intitolata a Tullio Tedeschi: i figli dell’eroe isernino ringraziano la comunità

A un mese dal varo, Rosangela e Francesco hanno affidato a una lettera la loro emozione per le testimonianze di stima e a affetto ricevute nelle ultime settimane

ISERNIA. E’ trascorso esattamente un mese dal varo della nave che la Marina Militare ha voluto intitolare a Tullio Tedeschi, eroe isernino medaglia d’oro durante la Seconda Guerra Mondiale.

La cerimonia si è tenuta a Messina, alla presenza del capo di Stato Maggiore della Marina Valter Girardelli, delle autorità civili e religiose. A un mese dall’evento i figli di Tullio Tedeschi, Rosalba e Francesco,, con una lettera, hanno voluto pubblicamente ringraziare tutte le persone che, in queste settimane, hanno espresso gioia e soddisfazione per tale riconoscimento.

LA LETTERA. “Ad un mese di distanza dal varo della nave della Marina Militare Italiana che porta il nome di nostro padre, Tullio Tedeschi, mio fratello ed io vogliamo ringraziare pubblicamente tutte le persone che si sono unite a noi nella gioia e nell'orgoglio per un tale riconoscimento. Tanta gente ci ha fermato per strada, facce conosciute e non, molti ci hanno telefonato da Isernia e fuori, altre persone hanno partecipato su Facebook; tutti ci hanno fatto auguri e complimenti per il tributo reso a nostro padre, cittadino di Isernia.

A loro, che con simpatia e sensibilità hanno condiviso la nostra emozione, mandiamo un enorme grazie di cuore. Un ulteriore e sentito ringraziamento va alla stampa che ha dato risalto a questo evento. Non molte città possono vantarsi di avere un cittadino che ha dato lustro al proprio paese meritando la Medaglia d'Oro al Valor Militare e a cui è stata intitolata una nave militare e adesso che il Molise sale alle cronache di stampa locale e nazionale solo per fatti negativi, questo avvenimento è un riscatto. Grazie ancora a tutti”.

Rosangela e Francesco Tedeschi

