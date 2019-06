Uccisi tre gatti in pochi giorni: indagini in corso per dare un volto al responsabile

Gli episodi si sono registrati a Sessano del Molise. Esclusa la morte per cause naturali e per colpa di altri animali

SESSANO DEL MOLISE. Chi e perché ha ucciso tre gatti nel giro di pochi giorni a Sessano del Molise? Toccherà alle autorità competenti fare luce su quanto accaduto di recente nel centro della provincia di Isernia.

L’accaduto è stato segnalato agli enti preposti che, da una prima analisi, hanno escluso la morte naturale, così come il decesso provocato da altri animali. Per questo resta una sola possibilità: i gatti sono stati uccisi.

Una vicenda i cui contorni sono da ancora chiarire e quindi, sempre stando a quanto si è appreso, il caso è stato segnalato all’autorità giudiziaria per le indagini del caso.

Intanto da più parti si fa appello affinché ci si sia una maggiore collaborazione per dare un volto all’autore di un gesto atroce nei confronti di creature indifese. Infine all’amministrazione si chiedono maggiori controlli, anche attraverso l’attivazione di un sistema di videosorveglianza.

