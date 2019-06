A Campobasso e Riccia interruzione del flusso idrico nella giornata di domani

A comunicarlo è Molise Acque, il servizio sarà ripristinato in serata



CAMPOBASSO. Per un intervento di riparazione sulla condotta adduttrice in acciaio in agro di Campochiaro, località La Selva, si comunica che alle ore 10,00 circa di domani, mercoledì 12 giugno, sarà interrotto il flusso idrico e salvo imprevisti sarà ripristinato in serata.

L’interruzione del servizio riguarderà i territori di Campobasso e Riccia. Nel capoluogo le zone interessate sono: Consorzio Santa Lucia; Serbatoio Lama Bianca; Serbatoio Sacrario; Cese Basso e Cese alto; Monforte e Calvario. Mentre per il comune di Riccia: Bosco Mazzocca; Consorzio Escamara e Toppo dei Tigli.

