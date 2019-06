Polstrada a caccia di automobilisti ‘distratti’: 250 veicoli controllati, 160 le irregolarità accertate

I servizi condotti dagli agenti di Campobasso e Termoli nell’area di servizio ‘Trigno Est’ con la collaborazione del personale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti: ritirate 7 patenti e 18 carte di circolazione

CAMPOBASSO. Incrementati i servizi della Polizia Stradale di Campobasso e del distaccamento di Termoli con l’impiego dei ‘Centri Mobili di Revisione’ con la collaborazione del personale della Direzione Generale Territoriale di Bari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

I controlli sono stati realizzati nel tratto autostradale molisano dell’A14, precisamente nell’area di servizio “Trigno Est”, comune di Montenero di Bisaccia (CB).

Controllati più di 250 veicoli, condotti da autisti sia italiani che stranieri; riscontrate 160 irregolarità in alcuni casi per inefficienza o mancanza dei dispositivi (in particolare a causa delle gomme lisce), in altri per il mancato rispetto dei tempi di guida e di pausa così come prescritto dalla legge, e, infine, per trasporto di merce abusiva. In totale sono state ritirate 7 patenti e 18 carte di circolazione.

Nell’ambito dell’attività di aggiornamento professionale della Polizia Stradale, il Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise ha organizzato due giornate formative sulle tematiche inerenti il trasporto nazionale ed internazionale di cose. A svolgere attività di docenza, oltre a personale della Polizia Stradale del Compartimento dell’Aquila e della Sezione di Campobasso, ci sarà personale qualificato della Motorizzazione Civile di Bari.

