E se il Vesuvio erutta? Sulla gestione dell’emergenza il Molise firma gemellaggio con la Campania

CAMPOBASSO. L’ultima eruzione del Vesuvio risale al 18 marzo 1944. Nulla a confronto dell’immane violenza con cui il vulcano fece sentire la sua forza nel 79 a.C., quando distrusse letteralmente i comuni di Pompei, Ercolano e Stabia. Ma anche nel pieno della Seconda Guerra mondiale ci furono vittime e danni.

Da oltre 70 anni il ‘gigante silenzioso’ non si è fatto più sentire, ma fa paura. Gli esperti lo sanno e hanno più volte messo in guardia sui possibili effetti che un’eventuale nuova eruzione potrebbe provocare. Sui comuni arroccati sulle pendici della montagna. In piena zona rossa.

Determinante, dunque, gestire il piano di emergenza. Che coinvolgerà anche la Regione Molise, gemellata con il comune di Monte di Procida. In caso di calamità, infatti, il Molise dovrà ospitare la popolazione del paese dell’area dei Campi Flegrei. Un’indicazione che sarà ratificata con la firma dei gemellaggi tra comuni della Campania e le Regioni e le Province autonome d’Italia.

Firma prevista per mercoledì 19 giugno, a Napoli, nella sede della Giunta Regionale, alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e del capo del Dipartimento nazionale di Protezione Civile, Angelo Borrelli. Sono attesi i governatori della Regione Molise Domenico Toma e della Calabria Mario Oliverio, il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, gli assessori delle Regioni Sardegna Gianni Lampis e della Regione Lazio Claudio Di Berardino.

