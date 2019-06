Parlano i truffati della mostra fantasma: l'Hotel Rinascimento prende le distanze, la gente fa denuncia

Persone da ogni parte d'Italia giunte a Campobasso per l'esposizione di corpi umani che non c'è stata. La direzione dell'albergo sta provando a rintracciare la società tedesca organizzatrice, ma senza esito. Decine le persone che si sono rivolte ai carabinieri, si pensa a una querela unica

di Pasquale Bartolomeo e Lucia Sammartino

CAMPOBASSO. Serena è giunta da Benevento, organizzandosi per la trasferta molisana tra impegni di lavoro, famiglia e tutto il resto. Lei, la mostra di veri corpi umani sezionati, l'ha notata su Facebook e, ha subito acquistato il biglietto. Come lei, altri da Ortona, Caserta e altre località non troppo distanti dal Molise. Amarezza e incredulità, dunque, quando stamani hanno scoperto che l'esposizione Bodies Exhibition, a Campobasso, non c'era. Nulla di nulla.

Una stanza vuota, dove si sarebbe dovuta allestire l'esposizione, nonostante le rassicurazioni pervenute dall'organizzazione, ad opera di una società tedesca.

Una presunta truffa, che costringe i proprietari dell'Hotel Rinascimento, che avrebbe dovuto ospitare la mostra, a prendere le distanze da quanto accaduto. Ieri sera, alle 20.26, dall'albergo era giunta una mail che invitava a pubblicizzare l'evento di oggi, di cui riportiamo il testo integrale:

"Comunichiamo un imminente evento in programma domani, sabato 15 giugno 2019, per la prima volta in Molise, a Campobasso. Si terrà una mostra di altissimo interesse scientifico e culturale alla scoperta del corpo umano. La partecipazione è aperta a tutti.

TITOLO EVENTO: BODIES EXHIBITION - Veri corpi umani in mostra in una collezione scientifica di 250 pezzi di esposizione anatomica.

LUOGO: Grand Hotel Rinascimento - Campobasso

DATA:SABATO 15 GIUGNO 2019

ORA: DALLE 11:00 ALLE 18:00

LINK E DESCRIZIONE EVENTO: https://www.facebook.com/events/365234054417104/

La Direzione precisa che l'evento è curato da un'azienda esterna, pertanto non siamo a conoscenza di ulteriori dettagli oltre quelli già comunicati".

Oggi, dallo stesso indirizzo di posta elettronica, l'Hotel Rinascimento è costretto a correre ai ripari: "La mostra "Bodies Exhibition" prevista per oggi è annullata per mancato arrivo dell'organizzazione esterna, che avrebbe dovuto presentarsi in loco questa mattina".

Più esplicito il cartello affisso all'esterno della struttura alberghiera (guarda la foto), che la dice lunga su quanto sia realmente accaduto, in merito alla mostra.

A ben guardare, anche il link della pagina Facebook presentava più di qualche stranezza. Pochi like, pochissime foto, qualche domanda senza risposta da parte di chi, giustamente, si chiedeva per quanto tempo fosse possibile visitare la mostra. Nessuna risposta. Ma, a leggere tra le informazioni presenti sulla pagina medesima, si apprende quanto già riferito dalla mail dell'Hotel: solo oggi, 15 giugno, dalle 11 alle 18. Strano, molto strano, visti i costi, inevitabili, che comporta spostare, montare e smontare un allestimento da 250 pezzi. Qualcuno, più diffidente, rompe gli indugi e lo scrive apertamente: "Visto che non si sanno altre informazioni, visto che diverse persone hanno chiesto informazioni e non hanno avuto risposta, visto che il titolo ufficiale di questa mostra non è "Mostra di veri corpi umani" ma Bodies Exhibition, visto che mi sembra assurdo che venga allestita solo per il 15 giugno e visti anche altri motivi, comincio a pensare che l'evento non sia vero. E se mai fosse vero, l'organizzazione dell'evento è peggiore della sagra della porchetta di Chiapponia".

Poi oggi, qualcun altro posta apertamente sulla pagina - un falso anch'essa, a questo punto? - che si tratta di una truffa o presunta tale, invitando a non andare sul posto. Mentre altri fanno dell'ironia per quanto accaduto, anche ai danni di chi, suo malgrado, c'è cascato.

Lunghissima la fila di persone che da stamani si sono recate dai carabinieri di Campobasso, costretti a chiedere ai malcapitati acquirenti dei biglietti di tornare lunedì in caserma, anche nelle rispettive località di residenza, in quanto impossibilitati a raccogliere tutte le denunce in un solo giorno. Almeno una cinquantina quelle presentate da stamani, cui se ne aggiungeranno, inevitabilmente, molte altre. Si pensa a una querela unica per facilitare le operazioni. Molti hanno acquistato i biglietti in prevendita con carta di credito, quindi si vedranno cosrtetti anche a bloccare la carta medesima.

Il caso resta finora senza una soluzione, con la società tedesca, non nuova a simili episodi, che dovrebbe quantomeno fornire una giustificazione. Chissà. La storia, siamo convinti, non finisce qui.

