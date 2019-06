Vacanze in sicurezza, necessario il controllo degli pneumatici

REDAZIONALE/ Da Gentile Gomme a Isernia il servizio di manutenzione completo e di qualità. Ma l’offerta è ancora più ampia

ISERNIA. Dopo un lunghissimo inverno, l’estate è ormai arrivata. E ci si prepara a partire per le vacanze, o anche a semplici gite fuori porta per trovare un po’ di frescura o, ancor di più, per provvedere all’immancabile tintarella.

Ma prima di mettersi in viaggio, tre le cose da fare e non trascurare, c’è il controllo degli pneumatici dell’auto.

A ricordarlo, a Isernia, ‘Gentile Gomme’, che mette a disposizione della clientela tutti i servizi necessari di manutenzione. È importante, infatti, controllare la pressione degli pneumatici: una pressione corretta consente di viaggiare a più alte velocità in sicurezza e con un sostanziale risparmio, in quanto le gomme sgonfie fanno consumare di più.

Fondamentale è altresì l’equilibratura, che andrebbe controllata ogni 5mila chilometri. Le ruote non equilibrate comportano ridotta aderenza, comportamento peggiore del veicolo in frenata e sterzata, riduzione del comfort di marcia e rapida usura degli ammortizzatori.

Da non trascurare neanche la convergenza e la misurazione dello spessore del battistrada. Quest’ultimo andrebbe verificato ogni 4 mesi, in quanto uno spessore non adeguato comporta una scarsa aderenza delle gomme sulla strada, specie sull’asfalto bagnato.

Insomma, godersi l’estate parte anche dal controllo dell’auto e, dunque, delle sue gomme.

Da Gentile Gomme, in Corso Garibaldi 351 a Isernia, è garantito un servizio completo e di qualità. E l’offerta è ancora più ampia.

