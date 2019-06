Campobasso, incidente mortale nei campi: tragedia in contrada Calvario

L’uomo alla guida del trattore avrebbe perso il controllo del mezzo che, ribaltandosi, lo avrebbe schiacciato

CAMPOBASSO. La dinamica mortale è quasi sempre identica e purtroppo si ripete tragicamente e molto spesso con l'arrivo dell'estate.

Incidente nei campi questo pomeriggio, alla periferia del capoluogo. Un uomo, alla guida di un trattore, avrebbe perso il controllo del mezzo che si sarebbe ribaltato e lo avrebbe schiacciato.

Immediati i soccorsi ma per i sanitari del 118 la corsa è stata inutile: purtroppo per l'uomo non c’è stato nulla da fare.

Assieme all’ambulanza sono giunti in contrada Calvario anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale