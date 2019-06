Armato di un taglierino tenta di rapinare una farmacia: finisce ‘al tappeto’

E’ successo ieri sera a Campobasso, in via Monforte. Il figlio del farmacista è riuscito con un pugno a neutralizzare il giovane che aveva tentato di portar via i soldi dalla cassa

CAMPOBASSO. E’ entrato in farmacia armato di un taglierino. E ha tentato di ‘ripulire’ la cassa puntando l’arma nei confronti del farmacista. Ma è finito ‘al tappeto’, steso dal pugno sferrato dal figlio del dottore, intervenuto per aiutare il padre.

L’episodio è avvenuto ieri sera a Campobasso, nella farmacia di via Monforte. Il giovane, vista la mala parata è scappato. La Polizia sta cercando di individuarlo, indagando nella rete della piccola delinquenza locale e nel mondo della tossicodipendenza.

