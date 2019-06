Mostra fantasma, parla l’organizzatore tedesco: un incidente logistico

La Huppertz Global risponde alle nostre domande via mail e chiarisce di aver già provveduto a rimborsare tutti i clienti

CAMPOBASSO. Sembra essere arrivata a un punto fermo la vicenda della mostra ‘Bodies Exhibition’ a Campobasso. Come riportato da isNews, sabato avrebbe dovuto tenersi l’evento presso il Grand Hotel Rinascimento, ma le decine di spettatori paganti si sono trovati davanti una sala vuota e un rimpallo di responsabilità dalla direzione dell’hotel – che rivendicava la sua completa estraneità - alla società tedesca organizzatrice della mostra, la Huppertz Global GmbH, irreperibile. In mezzo, nessuna comunicazione di disdetta e il forte sospetto di essere cascati in una truffa bella e buona.

Ebbene, nella giornata di ieri alcuni lettori ‘gabbati’ ci hanno segnalato di aver ricevuto un rimborso completo da parte della Huppertz Global: abbiamo così ritenuto di contattare direttamente l’azienda via email, chiedendo conto di ciò che stava succedendo e soprattutto del perché l’evento fosse saltato in toto.

“Durante il weekend, il nostro ufficio in Germania era chiuso” - ci spiega Hubert Huppertz, l’ormai famoso titolare - “quindi l’informazione ci è arrivata molto tardi. C'è stato un incidente logistico, per questo la mostra non ha potuto avere luogo. Abbiamo già provveduto a rimborsare tutti i biglietti direttamente sulle carte di credito dei nostri clienti, e ci dispiace molto per ciò che è successo”.

Poche righe, che se non altro chiariscono come i rimborsi siano già stati effettuati: ma qualche dubbio rimane. Se, come ci è stato raccontato dal personale dell’hotel, il container per l’allestimento è giunto a Campobasso martedì, per poi ripartire il giorno dopo, perché aspettare così tanto per (non) comunicare l’annullamento della mostra? L’imprevisto è di certo dietro l’angolo, ma la sfortuna deve davvero perseguitare quest’azienda se la cosa si è ripetuta almeno altre quattro volte nel corso degli ultimi tre anni con date programmate in Italia, sempre in città non troppo grandi di provincia, tra l’altro, e sempre con numeri da sold out. E infine: possibile che con una mostra in programma l’ufficio dell’azienda organizzatrice chiuda, rendendosi irreperibile, proprio nell’unico giorno di programmazione?

Domande che meritano un ulteriore approfondimento, forse. Ma per ora, ci accontentiamo dell’avvenuta tutela dei diritti del cliente attraverso la restituzione del costo del biglietto. Anche se, per l’amaro in bocca rimasto a chi si aspettava un bel sabato di cultura, si può fare ben poco.

Pietro Ranieri

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale