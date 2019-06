Area di Crisi Complessa: due eventi per presentare i nuovi avvisi pubblici

Gli incontri si svolgeranno alle ore 15:00 nei giorni 24 giugno 2019, presso la sede di Campobasso della Camera di Commercio del Molise, e 1 luglio 2019, presso la sede di Isernia



CAMPOBASSO. La Camera di Commercio del Molise, in collaborazione con la Regione Molise, ha organizzato due eventi dedicati alla Presentazione degli Avvisi Pubblici per gli aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell’Area di Crisi complessa.

Gli Avvisi Pubblici, finanziati con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020, sono rivolti alle imprese artigiane, alle imprese commerciali, alle imprese operanti nel settore della moda e alle imprese operanti nel settore della produzione dei latticini che realizzeranno il proprio Programma di investimento nel territorio di uno dei Comuni della Regione Molise facenti parte dell’Area di Crisi complessa "Venafro-Campochiaro-Bojano".

Disponibili 15 milioni di euro destinati per 2,5 milioni ciascuno ai settori del commercio e artigianato, 5 milioni ciascuno al settore della moda e della produzione dei latticini.

Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link http://bit.ly/2XOg5vD

