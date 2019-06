L’abbraccio di Rionero a ‘nonna’ Maria che compie 108 anni

Originaria del centro della provincia di Isernia da anni vive a Volturara Irpina

RIONERO SANNITICO. Nata a Rionero Sannitico il 19 giugno del 1911 è di certo una delle donne più longeve del Molise. E oggi, anche se da anni non vive più in paese, la comunità del centro della provincia di Isernia abbraccia a ‘nonna’ Maria Bevilacqua che compie 108 anni.

“Alle ore 18 del 19 Giugno 1911 nasceva a Rionero Sannitico (per la precisione ‘nella casa posta in Casale Predalve’) Maria Bevilacqua – scrive l’ex sindaco Ferdinando Carmosino -. Figlia di Domenico (per gli amici “Ming”) e di Elisabetta Centracchio (meglio nota come “Sabbetta la p’zzuta”), Maria sposò nel 1935 Michele Fioritto dal quale ebbe 3 figli: Armando, Diletta e Serafino. Il povero Michele morì in guerra nel 1943 lasciando Maria sola con i tre pargoli da crescere. Perché vi racconto questa storia? Perché oggi ‘Maria la p’zzuta’ raggiunge la splendida età di 108 anni! Vive a Volturara Irpina (provincia di Avellino) con Isabella (nipote amata, figlia di Diletta). Nonostante una recente frattura di femore, cammina benino e ogni giorno legge la Bibbia. ‘C’ sent’ poc!’ ma spero riesca a sentire il caloroso abbraccio del popolo rionerese alla sua concittadina più longeva. Buon compleanno Marì!”.

