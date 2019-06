Il ‘Decreto Calabria’ che salva il Molise: via libera all’assunzione dei medici

Con il provvedimento, approvato oggi in via definitiva al Senato, sbloccato il turn-over



CAMPOBASSO. Via libera all’assunzione di medici negli ospedali del Molise. Con il Decreto Calabria, approvato oggi in via definitiva, e senza modifiche, dal Senato, è stato di fatto sbloccato il turn over in sanità. In tutte le regioni in piano di rientro, tra queste appunto il Molise.

Ad annunciarlo, non senza soddisfazione, il ministro della Salute Giulia Grillo e i parlamentari molisani del M5s, con il senatore Luigi Di Marzio intervenuto in aula sull’argomento. Via libera ai concorsi per l’assunzione di personale sanitario.

Resta tuttavia l’emergenza negli ospedali del Molise, affrontata con il reperimento straordinario di personale, effettuato richiamando medici in pensione, medici militari e con il trasferimento in regione di professionisti provenienti da altre regioni italiane. Misure tampone, in attesa di affidare quei ruoli a personale a tempo indeterminato.

