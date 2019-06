Motoris, torna il mercatone dell’auto: 101 pezzi a prezzi irripetibili

Redazionale/ Vendite speciali presso l’azienda di Contrada Acquaro. L’iniziativa valida dal 21 al 30 giugno prossimi

ISERNIA. Dopo il successo dello scorso anno, l’azienda isernina Motoris, leader nel mercato dell’auto nei settori nuovo e usato, ripropone in città il ‘mercatone’ dell’auto.

Dal 21 al 30 giugno prossimi nella sede di Miranda tante occasioni da cogliere al volo.

Sul piazzale saranno, infatti, disponibili ben 101 vetture usate e a chilometro zero, già pronte per la consegna, a prezzi irripetibili.

In offerta l’intera gamma Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo.

Non solo i marchi italiani, ma una grande opportunità anche per la clientela orientata verso altri marchi. Per l’occasione si potranno visionare e provare vetture Vw, Kia, Peugeot ecc.

Perché da Motoris, grazie alla struttura polivalente, la scelta è ampia per soddisfare davvero tutti i gusti. Il personale altamente qualificato resterà a disposizione dei visitatori per qualsiasi esigenza, con la consapevolezza che l’acquisto di una vettura rappresenta sempre un momento importante per le famiglie ma anche per i singoli.

Non resta che approfittare dell’iniziativa.

