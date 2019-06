Vittorino Facciolla ‘eroe per un giorno’ a Larino: salva un uomo da malore

Intervento provvidenziale, quello del consigliere regionale, che ha permesso ad un automobilista di resistere fino all’arrivo dei sanitari

LARINO. ‘Eroe per un giorno’ oggi il consigliere regionale Vittorino Facciolla, che questa mattina - assolutamente per caso, mentre si recava in tribunale - si è trovato sul cavalcavia di Larino che conduce alla nuova tangenziale in concomitanza adiun’auto, ferma con la portiera aperta. Facciolla, insospettito, ha accostato e ha prestato soccorso al conducente e al passeggero affetto da disabilità: l’uomo alla guida aveva infatti perso conoscenza e faticava a respirare. Il consigliere Facciolla, guidato telefonicamente dagli operatori del 118 che avevano capito lo stato di emergenza, ha eseguito le manovre di rianimazione e il massaggio cardiaco aiutato da un altro passante.

Intervento provvidenziale, che ha consentito al paziente di resistere fino all’arrivo dell’ambulanza e dei sanitari che hanno poi prontamente stabilizzato l’uomo. Va ringraziato il personale medico che ha saputo agire con urgenza e prontezza, l’operatrice telefonica per la competenza con cui ha guidato i soccorritori ’laici’ e questi ultimi, che hanno deciso di non girarsi dall’altra parte davanti all‘emergenza.

