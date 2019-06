Isernia, vandali al parco giochi di San Lazzaro. Chiacchiari: “Gli autori vanno perseguiti”

Spiacevole episodio in via Toscanini. Altalene rovinate, panchina divelta e cartacce ovunque. Il Comune costretto a richiamare la ditta che si è occupata della manutenzione dell’area. Intanto, in arrivo un nuovo gioco nel Parco dei Giovani Ricercatori

ISERNIA. Altalene rovinate e panchina divelta: questo il triste spettacolo che si sono trovati davanti bimbi e genitori che frequentano il parco giochi di via Toscanini nel quartiere San Lazzaro a Isernia.

L’area è stata presa d’assalto dai vandali. E subito si registra la reazione dell’assessore comunale all’Ambiente e al decoro urbano Domenico Chiacchiari che si dice pronto a ricorrere alle autorità.

“L’inciviltà di costoro – tuona il membro dell’esecutivo di palazzo San Francesco - ha vanificato quasi completamente gli interventi di manutenzione e risistemazione che solo un mese e mezzo fa il Comune aveva fatto eseguire nel parco-giochi di San Lazzaro.

Gli autori vanno perseguiti, - aggiunge - pertanto farò predisporre una dettagliata comunicazione da inviare all’autorità giudiziaria. I cittadini sono tenuti al rispetto della cosa pubblica e dell’ambiente, invece i nostri parchi e i nostri giardini sono sempre più spesso bersagli di atti indecorosi che ne sviliscono la bellezza e ne compromettono la funzionalità. Il parco-giochi di via Toscanini, purtroppo, ha subito la maleducazione di molti, giacché sono state trovate cartacce in ogni dove e ciò ha costretto il Comune a richiamare la ditta che aveva eseguito le opere manutentive nella scorsa primavera, allo scopo di far ripulire di nuovo tutta l’area”.

L’assessore Chiacchiari annuncia altresì che a giorni verrà installato un nuovo gioco nel Parco dei Giovani Ricercatori, nei pressi del passaggio a livello, nella speranza che non diventi anch’esso oggetto di atti vandalici. “Inoltre, – conclude – nella villa comunale sono tuttora in corso lavori di sistemazione del verde e delle strutture ludiche. In attesa del loro completamento, invito i ragazzi a non scavalcare le recinzioni per andare nell'area-giochi”.

