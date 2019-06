Isernia, con l’auto in una scarpata: mamma e figlio in ospedale

L’incidente nel tardo pomeriggio sulla strada che collega il capoluogo di provincia a Longano. Sul posto i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118

ISERNIA. Sarebbero ricoverati in codice rosso le due persone ferite nell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio sulla strada che collega Isernia e Longano.

I due, mamma e figlio, a bordo di una utilitaria sarebbero finiti in una scarpata dopo un volo di qualche metro. Ancora al vaglio degli inquirenti le cause dell’incidente: sul posto i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118 che ha provveduto al trasporto dei due feriti in ospedale.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale