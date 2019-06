Schianto all’alba, auto contro albero: feriti cinque ragazzi

L’incidente è accaduto nei pressi dello scalo ferroviario di Matrice. Sul posto 118 e vigili del fuoco. I giovani sono stati trasferiti al Cardarelli di Campobasso: tre sono in gravi condizioni



MATRICE. E’ di cinque feriti, di cui tre in maniera grave, il bilancio dell’incidente stradale accaduto questa mattina nei pressi dello scalo ferroviario di Matrice. Per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, un’auto con a bordo cinque ragazzi di età compresa tra i 17 e i 19 anni ha perso il controllo schiantandosi contro un albero.

L’impatto è stato molto violento. L’allarme è scattato immediatamente, consentendo alla macchina dei soccorsi di mettersi in moto. Sul posto si sono precipitate le ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco di Campobasso.

Liberati dalla lamiere, i feriti sono stati trasferiti al Cardarelli di Campobasso e affidati alle cure dei medici. Stando a quanto si è appreso fino a questo momento due ragazze e un ragazzo sono in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

