Isernia, frontale nella notte: due automobilisti in ospedale

L’incidente è accaduto in contrada Fragnete. Coinvolti un 65enne e un 32enne



ISERNIA. Tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza seria, per l’incidente accaduto questa notte in contrada Fragnete a Isernia. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Squadra Volanti della Polizia due auto si sono scontrate frontalmente.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti un 65enne e un 32enne. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti al ‘Veneziale’ di Isernia e affidati alle cure dei medici.

Sul posto si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco. Resta ora da chiarire la dinamica dell’accaduto, per accertare eventuali responsabilità.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale