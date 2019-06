Da Unieuro Calabrese parte il ‘Summer Black Friday’: sconti pazzeschi su tutto il catalogo

Offerte valide dal 28 giugno al 7 luglio: scopri anche i finanziamenti a tasso 0

ISERNIA. Unieuro Calabrese s.r.l torna con una nuova offerta: dal 28 giugno al 7 luglio parte la promozione ‘Summer Black Friday’, con sconti incredibili su tutto il catalogo e interessanti opzioni di finanziamento a tasso zero.

Ma oltre a queste vantaggiose condizioni, il vero ‘scoop’ è l’offerta ‘Casa Sicura multiplan’: proteggi i grandi elettrodomestici che non sono più in garanzia, a partire da 19,90 euro. Scopri di più chiedendo in negozio!

Vediamo però quali sono le offerte ‘calde’ di questo nuovo volantino. Troviamo subito la smart Tv Led ultra HD 4K di Samsung, con schermo da 55 pollici, all’incredibile prezzo di 449 euro solo per i primi 2000 pezzi: uno sconto del 50% per un oggetto di design che arricchisce il salotto e le maratone di serie tv.

Salendo di prezzo, troviamo anche il Sony Bravia Master, con schermo Oled 4K da 55 pollici: un mostro di bellezza e potenza con sistema Assistente Google e Android tv integrati e Acoustic Surface Audio + a solo 1799 euro per i primi 500 pezzi.

A proposito di Assistente Google, troviamo anche l’altoparlante Google Home Mini in super offerta a 19,90 euro – normalmente, ne costa 60! Un ottimo modo per lanciare la nostra casa nel mondo della domotica. Nel comparto audio, inoltre, troviamo il 20% di sconto su tutto ciò che non è presente in volantino, spendendo un minimo di 299 euro.

Ottimo prezzo anche per l’iPad Pro da 10,5 pollici e 256 Gb di memoria, a 599 euro: perfetta alternativa al Macbook Air (anche questo in offerta con il 32% di sconto) specie con l’imminente arrivo di iPadOS 13. Grandi offerte anche nel reparto telefonia, con lo Huawei P30 lite a 299,90 euro, il Samsung Galaxy S10 a 799,90 euro e l’Apple Watch serie 4 a 399 euro.

Prezzi da capogiro anche sugli elettrodomestici: oltre alle offerte da volantino, tutto il resto è scontato del 30% all’acquisto facendo una spesa minima di 299 euro.

L’estate diventa ancora più calda con queste offerte irripetibili, senza dover aspettare l’autunno per il Black Friday!

