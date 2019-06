Maxi-evasione, confiscati anche a Isernia i beni dell’imprenditore De Pierro

Il decreto è stato eseguito dalle Fiamme Gialle di Roma a seguito della pronuncia della Cassazione relativa a numerosi compendi societari, immobili, autoveicoli, un natante e rapporti finanziari, per un valore complessivo di oltre 390 milioni di euro



ISERNIA/ROMA. E’ stato eseguito anche a Isernia il decreto di confisca definitivo per un terreno e un appartamento inseriti nel patrimonio dell’imprenditore romano Giovanni De Pierro attivo, attraverso una numerose società nei settori della compravendita di immobili, del commercio di autoveicoli, delle pulizie industriali, della gestione di servizi alle imprese e dei cantieri della nautica da diporto.

L’operazione, messa a segno oggi dalla Finanza di Roma, costituisce l’epilogo di meticolose indagini patrimoniali, eseguite dagli specialisti del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e coordinate dalla Procura della Repubblica della capitale, che hanno permesso di ricostruire la carriera imprenditoriale e le vicende giudiziarie del 69enne.

E’ stato accertato che, a fronte della titolarità diretta o indiretta, di un ingentissimo patrimonio mobiliare e immobiliare, l’uomo non avesse un profilo reddituale tale da giustificarne il possesso. In particolare, le investigazioni hanno consentito di riscontrare l’esistenza di un gruppo a struttura piramidale, con a capo De Pierro, il quale, mediante l’utilizzo strumentale di innumerevoli aziende, formalmente amministrate da compiacenti prestanome, era riuscito, da un lato, ad assicurarsi un elevato numero di appalti pubblici, specie nel settore dei servizi di pulizia e facchinaggio, e, dall’altro, a sottrarsi al pagamento di ingenti debiti nei confronti dell’Erario, dell’Inps, dell’Inail e di Enti locali.

Tra i cespiti spicca una imbarcazione di 15 metri del valore di circa 200 mila euro, svariati locali commerciali, in gran parte ubicati nel quartiere Eur della Capitale, oltre a denaro contante per 1,3 milioni di euro, rinvenuto in una cassaforte dell’abitazione di De Pierro nel mese di luglio 2008, quando fu arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare.

