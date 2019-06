Incidente nei campi, trattore si ribalta: agricoltore ferito

L’episodio in alto Molise. L’uomo è riuscito ad evitare di essere schiacciato dal mezzo. Trasportato dal 118 al Cardarelli

BAGNOLI DEL TRIGNO. Nuovo incidente nei campi e, solo fortunatamente e per la seconda volta in pochi giorni (un altro si è verificato solo sei giorni fa, ndr), senza gravissime conseguenze.

È accaduto in territorio di Bagnoli del Trigno. Un 60enne si è ribaltato stamani con il proprio trattore. Ma prima che il mezzo potesse schiacciarlo è riuscito con un balzo a divincolarsi.

Diverse, in ogni caso, le ferite riportate nella caduta, per le quali si è reso necessario il ricovero dell’agricoltore, subito soccorso dai sanitari del 118.

L’uomo è stato trasportato presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso e non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente si sono portati i vigili del fuoco, chiamati a recupero del trattore, e i carabinieri che si occuperanno di ricostruire la dinamica dei fatti.

