Frontale fra due autovetture sulla Statale 16: perde la vita un ragazzo di 28 anni

Il tragico incidente questa sera intorno alle 18 all’altezza di un’area di servizio in agro di Petacciato

CAMPOBASSO. Incidente mortale sulla Statale 16, questa sera intorno alle 18.

Secondo una prima ricostruzione operata dagli inquirenti, all’altezza di un’area di servizio nei pressi di Petacciato, un violento scontro frontale ha coinvolto due autovetture. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’impatto mortale che ha coinvolto una Fiat Punto e una Lancia Delta.

Nulla da fare, purtroppo, per il conducente della utilitaria, S.C. di 28 anni, morto sul colpo, incastrato fra le lamiere dell’automobile. L'altro conducente, che si trovava a bordo della Delta, è stato trasportato al San Timoteo di Termoli.

Sul posto il personale dei Vigili del Fuoco, dopo aver effettuato tutte le operazioni di soccorso e messa in sicurezza delle vetture, è rimasto in attesa dell’autorizzazione del magistrato per la rimozione della salma. Intervenuti i carabinieri di Termoli, il personale sanitario del 118 e la polizia stradale.

