Nascondevano refurtiva per 30mila euro, denunciati per ricettazione

Tre giovani termolesi finiti nella rete dei carabinieri nel corso dei controlli disposti in occasione della fiera mensile di San Giacomo degli Schiavoni

TERMOLI. Nascondevano refurtiva per circa 30mila euro. Merce che andava da arnesi da potatura ad attrezzi da ferramenta, materiali da imballaggio, motoseghe, tosaerba, generatori di corrente, strumenti musicali, biciclette e generi alimentari vari. Trafugata nel recente passato da abitazioni private ed esercizi commerciali del basso Molise. Ma sono stati scoperti e denunciati dai carabinieri del Comando provinciale di Termoli.

Si tratta di tre giovani termolesi, che custodivano tali articoli all’interno delle proprie abitazioni, finite nel mirino dei militari nell’ambito dei controlli rafforzati in occasione della fiera mensile di San Giacomo degli Schiavoni.

I tre, deferiti all’Autorità Giudiziaria di Larino, dovranno rispondere a vario titolo di ricettazione.

Il Comando Stazione di Termoli, a seguito di attività info-investigativa è riuscito ad individuare – nell’immediato – alcuni proprietari dei beni rinvenuti e posti sotto sequestro, per la merce rimanente, invece, si invitano coloro che sono stati vittima di furto, a recarsi negli uffici della Stazione di Via Brasile, in orario compreso tra le 10:00 e le 12:00 dei giorni dal lunedì al venerdì, per procedere al riconoscimento di quanto rinvenuto.

Infine, un 39enne sempre di Termoli, a seguito di controlli alla circolazione stradale ed accertamento etilometrico, è stato trovato con un tasso alcolemico nel sangue di 0,60 g/l. Immediata è scattata la sanzione amministrativa di 725,00 euro e la conseguente segnalazione all’Autorità Prefettizia per i provvedimenti relativi al documento di guida, già ritirato.

