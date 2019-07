Entra nel bar e ruba il portafogli alla titolare: 40enne nei guai per furto aggravato

Nel corso dell’ultima settimana di giugno sono state identificate 350 persone e controllate 170 automobili nell’ambito dei controlli messi in campo dalla Questura di Campobasso

CAMPOBASSO. Continua senza sosta l’attività di controllo del territorio operata dagli uomini della Questura di Campobasso con il fine di prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio.

Centosettanta autoveicoli sottoposti a controllo e 350 persone identificate nel corso dell’ultima settimana di giugno dagli agenti delle Volanti, diretti dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nei numerosi posti di controllo predisposti nelle strade del capoluogo.

L’equipaggio della Squadra Volante è intervenuta in un bar del quartiere Cep allertati dalla proprietaria che aveva il furto del portafogli. Immediatamente sono state visionate le immagini delle telecamere di sicurezza del locale, che avevano ripreso il reato: l’autore del furto, un 40enne, è stato rintracciato dopo poco in via Ferrari.

L’uomo ha collaborato con la Polizia e ha riconsegnato il maltolto. Per lui è scattata la denuncia per furto aggravato, mentre il portafogli, che non conteneva denaro ma documenti e carte di credito, riconsegnato alla proprietaria.

Sempre nel centro storico di Campobasso, invece, è stato fermato ed identificato un giovane destinatario di un provvedimento emesso dal Tribunale di Campobasso di divieto di ritorno nel territorio della regione Molise. Per questo F.S. di anni 23, è stato deferito alla locale A.G. per inosservanza dei Provvedimenti dell’Autorità.

